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Судейство

Сегодня, 07:30

Титов: «Когда сам был футболистом, хотелось приложить судью»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал агрессивное поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по отношению к арбитрам.

«Мое мнение о судействе в РПЛ на старте сезона? Так было всегда. Всегда был виноват именно арбитр. Ошибки бывают, но провала в судействе я не вижу. Слова Андреева? Видимо, это эмоции. А на эмоциях можно все сказать. Раньше, когда играл, хотелось приложить судью. Но сейчас понимаю, что этого делать нельзя», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

После матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3) Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
Егор Титов
ФК Оренбург
0
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
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 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
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 - : -
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