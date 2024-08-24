Стрепетов: «Считаю «Зенит» фаворитом игры против «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком».

«Невыразительная игра против «Химок» должна встряхнуть «Зенит» перед «Спартаком». Красно-белые спокойно готовились к сезону, поменяли тренера, а после яркого старта им поют дифирамбы. Но марафон чемпионата только разгоняется. «Спартак» приедет играть на победу в Санкт-Петербург. Все аккуратно говорят, что будет матч равных команд, но при поддержке своих болельщиков и после осечки с «Химками» у хозяев есть особый настрой. Из-за травм лидеров шанс получат игроки, которым важно доказывать свой уровень. Я считаю «Зенит» чуть большим фаворитом», — приводит слова Стрепетова Metaratings.ru.

Матч пройдет 24 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.