Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:00

Титов оценил форму игроков «Спартака», которые выйдут на матч ветеранов с «Зенитом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о готовности ветеранов красно-белых к матчу с «Зенитом».

«Могу ответственно заявить, что многие игроки «Спартака», с которыми мы сейчас очень много перемещаемся по Подмосковью — там у губернатора Андрея Воробьева есть свой проект «Выходи во двор», — точно в грязь лицом не ударят. Ну и «договорняк» совершенно однозначно отменяется!» — сказал Титов «РБ Спорт».

Встреча пройдет перед матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

Поединок ветеранов состоится 8 июля на стадионе «Петровский».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/titov-otsenil-formu-igrokov-spartaka-kotory-e-vy-jdut-na-match-veteranov-s-zenitom/
Егор Титов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Промес рассказал о реакции игроков «Спартака» на его музыкальный клип
Терехов: «Спартак» любит «поджигать» по каждой теме. Самая обсуждаемая команда"
В «Зените» рассказали о сроках контракта с Родригао
Мозес и Николсон тренируются с командой. Мартинс пока не прибыл
Агент Николсона рассказал, сможет ли футболист сыграть против «Зенита»
Покинет ли Федун «Спартак»? Баринов — в шорт-листе «Валенсии». Инсайды Тимура Гурцкая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» заключил контракт с популярным в YouTube нападающим
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости