Титов оценил форму игроков «Спартака», которые выйдут на матч ветеранов с «Зенитом»
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о готовности ветеранов красно-белых к матчу с «Зенитом».
«Могу ответственно заявить, что многие игроки «Спартака», с которыми мы сейчас очень много перемещаемся по Подмосковью — там у губернатора Андрея Воробьева есть свой проект «Выходи во двор», — точно в грязь лицом не ударят. Ну и «договорняк» совершенно однозначно отменяется!» — сказал Титов «РБ Спорт».
Встреча пройдет перед матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.
Поединок ветеранов состоится 8 июля на стадионе «Петровский».
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3
|Динамо
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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