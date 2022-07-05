Титов оценил форму игроков «Спартака», которые выйдут на матч ветеранов с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о готовности ветеранов красно-белых к матчу с «Зенитом».

«Могу ответственно заявить, что многие игроки «Спартака», с которыми мы сейчас очень много перемещаемся по Подмосковью — там у губернатора Андрея Воробьева есть свой проект «Выходи во двор», — точно в грязь лицом не ударят. Ну и «договорняк» совершенно однозначно отменяется!» — сказал Титов «РБ Спорт».

Встреча пройдет перед матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

Поединок ветеранов состоится 8 июля на стадионе «Петровский».