Егор Бабурин: "Сагитов забил два гола, но засчитали только один"

Вратарь "Рубина" Егор Бабурин после победы над "Ахматом" (1:0) поделился эмоциями от игры и отметил вклад в победу Артура Сагитова. Молодой форвард забил победный мяч на пятой добавленной минуте.

- Очень важная игра после длинных сборов, - сказал Бабурин. - Самое главное - три очка в вязкой игре. Все-таки думаю, что моментов у нас было чуть больше. Посмотрели гол не засчитанный... Мяч там не вышел. Вернулось нам за этот момент. Поздравили Сагитова за то, что принес нам победу.

- Вы немного принижаете свои заслуги. Все-таки два раза спасли команду.

- По такой погоде нужно быть всегда готовым и не терять концентрацию. Я должен был так сыграть.

- Сорокин уже "проставился" за ваше спасение после его срезки?

- Посмотрели этот момент. Такое бывает, больше посмеялись, что закончилось хорошо.

- Как поздравили Сагитова?

- Сказали, что забил два, но засчитали только один. Он парень старательный. Заслужил свой гол.

- Впереди Кубок. Силы остались?

- Думаю, да. Впереди два дня. У нас игры 6-го и 9-го. Сейчас все готовы, травмированных почти нет.

- Выдержит ли поле на "Казань Арене"?

- Мы не видели поле до игры. Думали, что оно хуже. Но оно в хорошем состоянии. Лишь снег немного портил картинку. Несколько стадионов не допустили до этого тура, а наше допустили - следовательно оно пригодно. К концу оно немного разбилось, но думаю, что его подготовят.

- Есть ли приоритет в сторону Кубка?

- Просто готовимся. Нам будет тяжело с "Локомотивом", но сделаем все, чтобы пройти дальше.

- Сегодня рядом не было тренера вратарей Виталия Кафанова. Как вам игралось без него.

- Перед игрой созвонились. После матча он тоже поздравил с победой. Все нормально. (Артур Еникеев)