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Сперцян рассказал, как тренировал пенальти вместе с Сафоновым в «Краснодаре»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Матвей Сафонов.
Фото AFP

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью «СЭ» рассказал, как тренировал пенальти вместе с экс-одноклубником Матвеем Сафоновым.

— Мы в «Краснодаре» много тренировали пенальти. Всегда по-разному били. Непросто забивать — что ему, что Стасу. Иногда договаривались: давай я туда пробью с паузой. Или Мотя что-нибудь придумывал.

— То есть вы с Сафоновым в «Краснодаре» часами отрабатывали пенальти?

— Постоянно после тренировок оставались. Работали над разными аспектами этого элемента. Он выучил, как действовать, если игрок при разбеге делает паузу. Я ему говорю: «Давай попробуем так или вот так». И мне было очень тяжело забить Матвею. Он понимал, что делает все правильно, а я понимал, над чем мне нужно поработать.

Сафонов в сезоне-2025/26 сыграл за «ПСЖ» 12 матчей, в которых пропустил 12 мячей и провел 5 встреч на ноль.

Эдуард Сперцян.Эдуард Сперцян: «С Европой пока не получилось — и что теперь? «Краснодар» — мой дом!»

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Матвей Сафонов
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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