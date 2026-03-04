Сперцян рассказал, как тренировал пенальти вместе с Сафоновым в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью «СЭ» рассказал, как тренировал пенальти вместе с экс-одноклубником Матвеем Сафоновым.

— Мы в «Краснодаре» много тренировали пенальти. Всегда по-разному били. Непросто забивать — что ему, что Стасу. Иногда договаривались: давай я туда пробью с паузой. Или Мотя что-нибудь придумывал.



— То есть вы с Сафоновым в «Краснодаре» часами отрабатывали пенальти?

— Постоянно после тренировок оставались. Работали над разными аспектами этого элемента. Он выучил, как действовать, если игрок при разбеге делает паузу. Я ему говорю: «Давай попробуем так или вот так». И мне было очень тяжело забить Матвею. Он понимал, что делает все правильно, а я понимал, над чем мне нужно поработать.

Сафонов в сезоне-2025/26 сыграл за «ПСЖ» 12 матчей, в которых пропустил 12 мячей и провел 5 встреч на ноль.

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