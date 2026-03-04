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Сперцян назвал Сафонова самым узнаваемым российским футболистом: «Играет за один из лучших клубов мира»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении вратаря Матвея Сафонов за «ПСЖ».

— Матвей — суперзвезда российского футбола прямо сейчас?

— Можно и так сказать! Выиграл все клубные трофеи и играет за один из лучших клубов мира.

— Скажем, пару лет назад на обложке футбольного симулятора был бы Александр Головин. А сегодня там был бы Сафонов?

— Думаю, да. Наверное, самый узнаваемый российский футболист сейчас. Еще и в такой команде играет. Он не только российского футбола суперзвезда, в Бразилии его все обожают, ха-ха. Все, кто против «Фламенго». Если бы он сейчас туда поехал, ему бы сразу паспорт дали...

Сафонов в сезоне-2025/26 сыграл за «ПСЖ» 12 матчей, в которых пропустил 12 мячей и провел 5 встреч на ноль.

Эдуард Сперцян.Эдуард Сперцян: «С Европой пока не получилось — и что теперь? «Краснодар» — мой дом!»

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Матвей Сафонов
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Сперцян рассказал, как тренировал пенальти вместе с Сафоновым в «Краснодаре»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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