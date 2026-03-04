Сперцян назвал Сафонова самым узнаваемым российским футболистом: «Играет за один из лучших клубов мира»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении вратаря Матвея Сафонов за «ПСЖ».

— Матвей — суперзвезда российского футбола прямо сейчас?

— Можно и так сказать! Выиграл все клубные трофеи и играет за один из лучших клубов мира.

— Скажем, пару лет назад на обложке футбольного симулятора был бы Александр Головин. А сегодня там был бы Сафонов?

— Думаю, да. Наверное, самый узнаваемый российский футболист сейчас. Еще и в такой команде играет. Он не только российского футбола суперзвезда, в Бразилии его все обожают, ха-ха. Все, кто против «Фламенго». Если бы он сейчас туда поехал, ему бы сразу паспорт дали...

Сафонов в сезоне-2025/26 сыграл за «ПСЖ» 12 матчей, в которых пропустил 12 мячей и провел 5 встреч на ноль.

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