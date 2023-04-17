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Сегодня, 08:45

Мор: «Прогнозировал в этом туре крупную победу «Зенита»? Ну что ж, ошибся...»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» высказал мнение о матче 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит» (0:0).

— В этом туре хоть какой-то результат вас удивил?

— Если в субботу все было предсказуемо, то два воскресных матча завершились неожиданно. Имею в виду домашний разгром «Оренбурга» и ничью в Ростове.

— Вы прогнозировали не просто победу «Зенита» — с крупным счетом!

— Ну что ж, ошибся. Я ведь как рассуждал? Хорошее поле, недельный цикл на подготовку, все ключевые футболисты у Семака в строю... Да, порой на выезде, особенно со слабыми соперниками, случаются проблемы с настроем, но тут-то петербуржцам противостояла команда, которая идет на втором месте. А значит, о недооценке не могло быть и речи. Однако «Зенит» не впечатлил.

— Есть объяснение?

— «Ростов» действовал на пределе возможностей и ни в чем ему не уступил. Плюс сам «Зенит» играл очень осторожно. Правда, Караваев в первом тайме имел два великолепных момента. Хоть один реализовал бы — и игра бы раскрылась. К сожалению, этого не произошло. Ну а в конце матча обе команды уже были согласны на ничью.

— С чемпионом лично для вас все равно полная ясность?

— Разумеется. «Зенит» уже никто не догонит. Сегодня в России он объективно сильнее всех.

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков за 23 тура. «Ростов» находится на 2-й строчке и отстает от питерской команды на 9 очков.

Полное интервью с Эдуардом Мором читайте на сайте «СЭ»

Эдуард Мор
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 1 : 1
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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