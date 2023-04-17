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Сегодня, 09:00

Гафин отреагировал на информацию о возможном участии «Динамо» в турнире с «Зенитом» и «Фенербахче»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии бело-голубых в предсезонном турнире с «Зенитом», «Фенербахче» и «Црвеной Звездой».

— Была информация про турнир, который хочет устроить «Зенит» с «Црвеной Звездой» и «Фенербахче». Четвертым участником будет «Динамо».

— Мы ничего не знаем о таком турнире. Нас к участию в таком турнире никто никогда не приглашал.

— Хотели бы рассмотреть такое приглашение?

— Мы рассматриваем различные варианты подготовки к сезону. С кем-то будем играть. С кем точно, не могу вам сказать.

— Европейские команды рассматриваются? Был пример с ЦСКА, которые хотели сыграть с датским «Вайле» зимой.

— Мы можем много что хотеть. Как вы понимаете, не каждая европейская команда ныне долетит до Москвы.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Фенербахче
ФК Црвена Звезда
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 1 : 1
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 0 : 0
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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