Безуглов о медиафутболе: «Нельзя игнорировать возможности проведения матчей с медиаклубами»

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о проведении матчей клубов РПЛ против медиафутбольных команд.

«Мы все работаем в футбольной индустрии. Должны ее развивать, чтобы приходили дети на игры. Нельзя игнорировать возможности проведения матчей с медиаклубами. Матч ЦСКА против «Амкала» был классным, все относились друг к другу с уважением. Это очень крутая история, которую нужно повторять!» — сказал Безуглов «СЭ».

27 июня ЦСКА победил «Амкал» (4:0) в товарищеском матче на турнире Media x Pro Cup 2025.