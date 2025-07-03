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Судейство

Дюков: «РФС передал полиции всю информацию после заявления Федорищева»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация передала в правоохранительные органы всю необходимую информацию по делу, связанному с заявлением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в футбольном судейском корпусе.

В ноябре 2024 года Федорищев обвинил футбольный судейский корпус в коррупции. Он заявил, что «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей «преступникам», причастным к коррупции в судействе. После заявления губернатора полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

«Мне кажется, правильнее задать вопрос по этому поводу губернатору. Я так понимаю, что было направлено обращение в правоохранительные органы. Правоохранительные органы Самары этим занимаются. Что касается Российского футбольного союза, мы всю информацию, которую у нас просили, предоставили», — заявил Дюков РИА «Новости».

Согласно заявлению президента РФС, после обращения Федорищева была проведена проверка матчей «Крыльев Советов» за последние два года, которая завершилась в декабре. Дюков отметил, что эксперты не обнаружили системных ошибок в играх с участием «Крыльев Советов», указав на наличие ошибок как в пользу клуба, так и против него. Эти выводы были направлены в правоохранительные органы.

Источник: РИА Новости
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Футбол
РФС
Александр Дюков
Вячеслав Федорищев
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 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
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