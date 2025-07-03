Дюков: «РФС передал полиции всю информацию после заявления Федорищева»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация передала в правоохранительные органы всю необходимую информацию по делу, связанному с заявлением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в футбольном судейском корпусе.

В ноябре 2024 года Федорищев обвинил футбольный судейский корпус в коррупции. Он заявил, что «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей «преступникам», причастным к коррупции в судействе. После заявления губернатора полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

«Мне кажется, правильнее задать вопрос по этому поводу губернатору. Я так понимаю, что было направлено обращение в правоохранительные органы. Правоохранительные органы Самары этим занимаются. Что касается Российского футбольного союза, мы всю информацию, которую у нас просили, предоставили», — заявил Дюков РИА «Новости».

Согласно заявлению президента РФС, после обращения Федорищева была проведена проверка матчей «Крыльев Советов» за последние два года, которая завершилась в декабре. Дюков отметил, что эксперты не обнаружили системных ошибок в играх с участием «Крыльев Советов», указав на наличие ошибок как в пользу клуба, так и против него. Эти выводы были направлены в правоохранительные органы.