Адвокат совладельца «Торпедо» Соболева: «Оснований для исключения команды из РПЛ нет и не может быть»

Адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, считает, что оснований для исключения команды из списка участников РПЛ нет.

«Оснований для исключения команды нет и не может быть. «Натягивание совы» на глобус — это не функция РФС. Со своей стороны мы готовы предоставить убедительные доказательства РФС, что нарушений у ФК «Торпедо» не было и не могло быть. Нужно прекратить спекуляции на эту тему. «Торпедо» играет в РПЛ, тут нечего обсуждать. Презумпцию невинности никто не отменял, а действия судьи Перезвы по моему мнению выглядят как провокация», — сказал Алешкин «СЭ».

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.