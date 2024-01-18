Дзюба заявил, что весной постарается обогнать Кержакова в гонке бомбардиров

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признался, что намерен весной постараться обойти бывшего форварда сборной России Александра Кержакова по количеству голов в официальных матчах.

«Пять голов, чтобы обойти Кержа, я обязательно рано или поздно забью. Очень постараюсь сделать это уже весной, чтобы надолго не откладывать», — приводит слова Дзюбы matchtv.ru.

На данный момент в активе 35-летнего Дзюбы 229 голов в официальных матчах. На счету Кержакова, завершившего карьеру в 2017 году, 233 мяча, поэтому Дзюбе необходимо забить еще 5 мячей.

В текущем сезоне форвард «Локомотива» забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 20 матчах во всех турнирах.

До «Локомотива» Дзюба выступал за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».