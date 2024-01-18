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Дзюба заявил, что весной постарается обогнать Кержакова в гонке бомбардиров

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признался, что намерен весной постараться обойти бывшего форварда сборной России Александра Кержакова по количеству голов в официальных матчах.

«Пять голов, чтобы обойти Кержа, я обязательно рано или поздно забью. Очень постараюсь сделать это уже весной, чтобы надолго не откладывать», — приводит слова Дзюбы matchtv.ru.

На данный момент в активе 35-летнего Дзюбы 229 голов в официальных матчах. На счету Кержакова, завершившего карьеру в 2017 году, 233 мяча, поэтому Дзюбе необходимо забить еще 5 мячей.

В текущем сезоне форвард «Локомотива» забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 20 матчах во всех турнирах.

До «Локомотива» Дзюба выступал за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Источник: matchtv.ru
Александр Кержаков
Артем Дзюба
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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