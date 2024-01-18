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Агент новичка «Балтики» Андраде: «Опасений при переезде не было. Калининград — хорошее место для жизни»

Алина Савинова
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Филипе Диаш, агент защитника «Балтики» Кевина Андраде, высказался о переходе игрока в российскую команду.

17 января калининградский клуб объявил о трансфере 24-летнего колумбийца. Соглашение рассчитано на 3,5 года.

«Кевин хочет играть в Европе. В России есть условия, чтобы дать ему развиваться как игроку для достижения высокого уровня в РПЛ. Более того, это как мост к другим, более конкурентоспособным лигам. «Балтика» — хороший шаг для тех, кто хочет и верит, что может подняться выше. Каких-либо опасений при переезде у нас не было. Калининград — очень хорошее место для жизни», — цитирует агента Sport24.

Андраде является воспитанником «Америки». За клуб из города Кали он выступал на протяжении пяти лет. На его счету три гола в 119 матчах главной команды. Вместе с «Америкой» защитник стал чемпионом Колумбии в 2020 году.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://sport24.ru/football/news-613135-agent-andrade-kakikh-libo-opaseniy-pri-pereyezde-u-nas-ne-bylo-kaliningrad-ochen-khorosheye-mesto-dlya-zhizni
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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