Дзюба установил личный рекорд результативности в «Зените»

Артем Дзюба вывел «Зенит» вперед в гостевом матче против «Краснодара», забив 16-й гол в нынешнем чемпионате. Лучший бомбардир турнира вплотную подобрался к своему карьерному рекорду результативности, который был установлен во время аренды в «Ростов» в сезоне-2013/14. За «Зенит» Дзюба впервые забил больше 15 голов, превзойдя показатель своего первого сезона в Санкт-Петербурге. (Кирилл Бурдаков)

Результативность Артема Дзюбы по чемпионатам России