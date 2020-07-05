Дзюба установил личный рекорд результативности в «Зените»
Артем Дзюба вывел «Зенит» вперед в гостевом матче против «Краснодара», забив 16-й гол в нынешнем чемпионате. Лучший бомбардир турнира вплотную подобрался к своему карьерному рекорду результативности, который был установлен во время аренды в «Ростов» в сезоне-2013/14. За «Зенит» Дзюба впервые забил больше 15 голов, превзойдя показатель своего первого сезона в Санкт-Петербурге. (Кирилл Бурдаков)
Результативность Артема Дзюбы по чемпионатам России
|
Сезон
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
С пенальти
|
2006
|
Спартак
|
5
|
0
|
0
|
2007
|
Спартак
|
16
|
1
|
0
|
2008
|
Спартак
|
16
|
1
|
0
|
2009
|
Спартак
|
8
|
2
|
0
|
|
Томь
|
10
|
3
|
1
|
2010
|
Спартак
|
2
|
0
|
0
|
|
Томь
|
24
|
11
|
3
|
2011/12
|
Спартак
|
41
|
11
|
0
|
2012/13
|
Спартак
|
25
|
4
|
0
|
2013/14
|
Ростов
|
28
|
17
|
5
|
2014/15
|
Спартак
|
13
|
7
|
0
|
|
Ростов
|
11
|
1
|
0
|
2015/16
|
Зенит
|
30
|
15
|
0
|
2016/17
|
Зенит
|
26
|
13
|
1
|
2017/18
|
Зенит
|
15
|
1
|
0
|
|
Арсенал
|
10
|
6
|
0
|
2018/19
|
Зенит
|
27
|
8
|
0
|
2019/20
|
Зенит
|
25
|
16
|
7
|
Итого
|
|
332
|
117
|
17