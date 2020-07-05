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Дзюба установил личный рекорд результативности в «Зените»

5 июля 2020, 21:41
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Артем Дзюба вывел «Зенит» вперед в гостевом матче против «Краснодара», забив 16-й гол в нынешнем чемпионате. Лучший бомбардир турнира вплотную подобрался к своему карьерному рекорду результативности, который был установлен во время аренды в «Ростов» в сезоне-2013/14. За «Зенит» Дзюба впервые забил больше 15 голов, превзойдя показатель своего первого сезона в Санкт-Петербурге. (Кирилл Бурдаков)

Результативность Артема Дзюбы по чемпионатам России

Сезон

Клуб

Матчи

Голы

С пенальти

2006

Спартак

5

0

0

2007

Спартак

16

1

0

2008

Спартак

16

1

0

2009

Спартак

8

2

0

Томь

10

3

1

2010

Спартак

2

0

0

Томь

24

11

3

2011/12

Спартак

41

11

0

2012/13

Спартак

25

4

0

2013/14

Ростов

28

17

5

2014/15

Спартак

13

7

0

Ростов

11

1

0

2015/16

Зенит

30

15

0

2016/17

Зенит

26

13

1

2017/18

Зенит

15

1

0

Арсенал

10

6

0

2018/19

Зенит

27

8

0

2019/20

Зенит

25

16

7

Итого

332

117

17

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