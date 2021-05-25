Дзюба стал лучшим игроком «Зенита» в мае
16:20
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком месяца, сообщает пресс-служба петербуржцев.
32-летний форвард в мае забил 6 голов. Всего в 27 матчах РПЛ футболист забил 20 голов и сделал 6 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата.
«Зенит» по итогам сезона-2020/21 в третий раз кряду стал чемпионом и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
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