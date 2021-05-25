Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дзюба стал лучшим игроком «Зенита» в мае

16:20
Теги:

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком месяца, сообщает пресс-служба петербуржцев.

32-летний форвард в мае забил 6 голов. Всего в 27 матчах РПЛ футболист забил 20 голов и сделал 6 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Публикация от Zenit Football Club (@zenit_spb)

«Зенит» по итогам сезона-2020/21 в третий раз кряду стал чемпионом и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CPS-HZrihcA/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Депутат Милонов предложил повесить у посольства Латвии флаг Латвийской ССР
Хоккеист не выходит на связь с клубом КХЛ. Он решил втихую вернуться в Америку, где его никто не ждет
Нападающий сборной России Каменев рассказал о причинах поражения от словаков
Россия уступила Словакии на чемпионате мира по хоккею

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы