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Кришито на русском языке поздравил «Зенит» с 96-летием

17:39
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Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито поздравил клуб с 96-летием. Сообщение в Instagram он написал на русском языке.

«С днем рождения, «Зенит», — написал итальянец. — С днем рождения. 96 лет. Спасибо за все хорошие времена, проведенные за мои семь лет в России. Ты всегда в моем сердце».

Публикация от Domenico criscito (@criscito)

34-летний футболист сейчас выступает за «Дженоа». За «Зенит» он играл с 2011 по 2018 год. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны, а также один раз стал обладателем Кубка России.

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