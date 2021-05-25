Кришито на русском языке поздравил «Зенит» с 96-летием

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито поздравил клуб с 96-летием. Сообщение в Instagram он написал на русском языке.

«С днем рождения, «Зенит», — написал итальянец. — С днем рождения. 96 лет. Спасибо за все хорошие времена, проведенные за мои семь лет в России. Ты всегда в моем сердце».

34-летний футболист сейчас выступает за «Дженоа». За «Зенит» он играл с 2011 по 2018 год. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны, а также один раз стал обладателем Кубка России.