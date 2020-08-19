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Дзюба получил награду лучшему игроку сезона в «Зените»

19 августа 2020, 23:34
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил награду лучшему игроку сезона-2019/20. Приз капитану команды и сборной России был вручен перед матчем 3-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА (2:1).

В сезоне-2019/20 Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата России (16 передач) и разделил титул лучшего бомбардира с Сердаром Азмуном (по 17 голов). Всего в прошедшем сезоне форвард провел 37 матчей, забил 21 гол и сделал 18 передач.

Зенит — ЦСКА

Дополнительная информация:

https://twitter.com/zenit_spb/status/1296178685112877057

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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