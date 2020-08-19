Дзюба получил награду лучшему игроку сезона в «Зените»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил награду лучшему игроку сезона-2019/20. Приз капитану команды и сборной России был вручен перед матчем 3-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА (2:1).

В сезоне-2019/20 Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата России (16 передач) и разделил титул лучшего бомбардира с Сердаром Азмуном (по 17 голов). Всего в прошедшем сезоне форвард провел 37 матчей, забил 21 гол и сделал 18 передач.