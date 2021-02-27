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Дзюба: «Песьяков постоянно время тянул, чтобы они в себя пришли»

17:35
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил игру команды в первом тайме матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1, второй тайм).

«Ожидали, что игра будет сложная. «Ростов» всегда плотно играет. Наверное, мы не заслуживали пропущенного мяча. Больше атаковали. Песьяков постоянно время тянул, чтобы они в себя пришли. Но, значит, надо работать еще активнее», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

Зенит — Ростов

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