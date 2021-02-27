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«Сочи» — «Арсенал»: где смотреть матч чемпионата России

17:30
«Сочи» на своем поле примет «Арсенал». Фото ФК «Арсенал» Тула
«Сочи» на своем поле примет «Арсенал». Фото ФК «Арсенал» Тула
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В субботу, 27 февраля, состоится матч 20-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В рамках премьер-лиги туляки ни разу не проигрывали сопернику. «Сочи» идет в группе лидеров чемпионата, занимая 4-е место в таблице. «Арсенал» расположился на 14-й строчке.

Следить за матчем «Сочи» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Арсенал»

Сочи — Арсенал Т

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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