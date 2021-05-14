Юран считает, что «Химкам» по силам помешать «Сочи» попасть в еврокубки

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил шансы подмосковной команды в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Во-первых, никто не отменял премии за выигранные матчи. Во-вторых, всегда хочется на высокой ноте завершить последний матч в сезоне при своих болельщиках. Я знаю эту команду, этих ребят — подопечные Черевченко не будут отбывать номер на футбольном поле. Они проводят первый сезон в Премьер-лиге и голодны до побед. Так что «Сочи» будет непросто с «Химками». В этом сезоне подмосковный коллектив продемонстрировал, что с ним стоит считаться», — приводит RT слова Юрана.

Матч «Химки» — «Сочи» состоится в воскресенье, 16 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск). «Сочи» с 52 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата, которое позволяет попасть в еврокубки. Единственная команда, которая может опередить сочинцев — ЦСКА, на счету которого 50 очков. Армейцы идут на 6-й строчке, которая не позволяет получить путевку в еврокубки по итогам сезона.