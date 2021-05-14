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Юран считает, что «Химкам» по силам помешать «Сочи» попасть в еврокубки

14:43
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил шансы подмосковной команды в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Во-первых, никто не отменял премии за выигранные матчи. Во-вторых, всегда хочется на высокой ноте завершить последний матч в сезоне при своих болельщиках. Я знаю эту команду, этих ребят — подопечные Черевченко не будут отбывать номер на футбольном поле. Они проводят первый сезон в Премьер-лиге и голодны до побед. Так что «Сочи» будет непросто с «Химками». В этом сезоне подмосковный коллектив продемонстрировал, что с ним стоит считаться», — приводит RT слова Юрана.

Матч «Химки» — «Сочи» состоится в воскресенье, 16 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск). «Сочи» с 52 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата, которое позволяет попасть в еврокубки. Единственная команда, которая может опередить сочинцев — ЦСКА, на счету которого 50 очков. Армейцы идут на 6-й строчке, которая не позволяет получить путевку в еврокубки по итогам сезона.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/861809-aldonin-ananko-yuran-rpl

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