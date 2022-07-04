Агент Лукаса Фассона рассказал об адаптации защитника в «Локомотиве»
Футбольный агент Илдемир Лопес рассказал, как защитник Лукас Фассон осваивается в России и в составе «Локомотива».
«Лукас без проблем адаптируется в «Локомотиве» и очень счастлив. Он собирается добиться поставленных целей и хочет вместе с одноклубниками принести «Локомотиву» титулы», — сказал Лопес «РБ Спорт».
8 июня «Локомотив» объявил о подписании 21-летнего игрока. Бразилец будет выступать за московскую команду под третьим номером, а контракт рассчитан на четыре года.
21-летний бразильский новичок железнодорожников Лукас Фассон провел два товарищеским матча за «Локо», а в спарринге с «Велесом» (2:1) он стал автором победного гола.
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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