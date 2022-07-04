Агент Лукаса Фассона рассказал об адаптации защитника в «Локомотиве»

Футбольный агент Илдемир Лопес рассказал, как защитник Лукас Фассон осваивается в России и в составе «Локомотива».

«Лукас без проблем адаптируется в «Локомотиве» и очень счастлив. Он собирается добиться поставленных целей и хочет вместе с одноклубниками принести «Локомотиву» титулы», — сказал Лопес «РБ Спорт».

8 июня «Локомотив» объявил о подписании 21-летнего игрока. Бразилец будет выступать за московскую команду под третьим номером, а контракт рассчитан на четыре года.

21-летний бразильский новичок железнодорожников Лукас Фассон провел два товарищеским матча за «Локо», а в спарринге с «Велесом» (2:1) он стал автором победного гола.