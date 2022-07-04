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Сегодня, 17:32

Агент Лукаса Фассона рассказал об адаптации защитника в «Локомотиве»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный агент Илдемир Лопес рассказал, как защитник Лукас Фассон осваивается в России и в составе «Локомотива».

«Лукас без проблем адаптируется в «Локомотиве» и очень счастлив. Он собирается добиться поставленных целей и хочет вместе с одноклубниками принести «Локомотиву» титулы», — сказал Лопес «РБ Спорт».

8 июня «Локомотив» объявил о подписании 21-летнего игрока. Бразилец будет выступать за московскую команду под третьим номером, а контракт рассчитан на четыре года.

21-летний бразильский новичок железнодорожников Лукас Фассон провел два товарищеским матча за «Локо», а в спарринге с «Велесом» (2:1) он стал автором победного гола.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-fassona-lukas-bez-problem-adaptiruetsya-v-lokomotive-hochet-prinesti-klubu-tituly/
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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