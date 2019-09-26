Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился в своем Instagram трансформацией в канадского актера Киану Ривза с помощью приложения Gradient.

— «Джон Уик» со мной в главной роли. Скоро на всех экранах страны, — подписал фотографию Дзюба.

В текущем сезоне 31-летний Дзюба провел 12 матчей за «Зенит», забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.

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