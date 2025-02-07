Джурасович назвал Джоковича своим кумиром

Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович ответил, кто главная спортивная звезда в Сербии и кто был его кумиром в детстве.

«Думаю, что Новак Джокович — главная спортивная звезда в Сербии. Да, наверное, он и в целом номер один в мировом спорте. Новак был моим кумиром в детстве. Он уже долгое время выступает на высоком уровне и о нем очень много говорят сербы. Поэтому, да, он — мой кумир», — заявид Джурасович «РБ Спорт».

Сербский теннисист Новак Джокович является рекордсменом среди мужчин и женщин по количеству недель, проведенных на первом месте в профессиональных рейтингах в одиночном разряде (428 недель). Он также установил рекорд, завершив восемь сезонов в статусе первой ракетки мира. Кроме того, Джокович — обладатель рекордного количества титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин (24).