Джовино Фламарион: «В основном в РПЛ знаю команды, в которых играют бразильцы: «Зенит», «Краснодар», «Ростов»

Новичок «Ротора» Джовино Фламарион поделился первыми впечатлениями от пребывания в клубе из Волгограда.

— Как узнали об интересе «Ротора»?

— Около месяца назад спортивный директор «Динамо Батуми» сообщил, что «Ротор» интересуется мной. В тот момент я был с головой погружен в дела клуба. Мы готовились к квалификации Лиги Европы. Спортивный директор сказал, что трансфер в «Ротор» станет хорошим продолжением моей карьеры. При этом, до тех пор, пока сделка официально не состоится, он попросил меня сосредоточиться на игре за «Динамо Батуми». Я так и сделал, однако уже ждал объявления о переходе в новую команду.

— Вам было тяжело решиться на трансфер?

— Нет, я принял решение буквально за пару часов. В России сильный чемпионат, я объяснил это родителям. Мы обсудили продолжение моей карьеры и быстро сошлись на том, что нужно соглашаться на предложение «Ротора».

— Вы прилетели в Волгоград только пару дней назад. Почему переезд затянулся?

— Я долго ждал оформления визы. Знаете, из-за COVID-19 в футболе, да и не только в футболе, в целом в повседневной жизни все стало намного сложнее. Так вот, я ждал, когда подготовят все документы, необходимые для переезда. У моей семьи, кстати, тоже проблема с оформлением визы, поэтому они присоединятся ко мне, как только ситуация с коронавирусом немного успокоится.

— Ваш прилет выпал на не самое удачное время в «Роторе». В команде вспышка коронавируса и игроки на самоизоляции.

— Прежде всего нужно соблюдать рекомендации тренерского и медицинского штабов. Они знают, что делать, чтобы мы не подхватили вирус и при этом сохранили форму для проведения нормальных тренировок и в дальнейшем для участия в официальных матчах. Главное оставаться здоровыми. В конце концов, некоторое время можно тренироваться индивидуально.

— Последние три года вы играли в Грузии. В прошлом сезоне вы были признан лучшим игроком турнира. Как оцените уровень чемпионата?

— В Грузии интересная лига, в которой ты можешь проявить себя. Тот факт, что я в «Роторе» доказывает, что за футболистами из чемпионата Грузии тоже следят. Конечно, уровень первенства в Грузии не такой высокий, как в России, но если ты играешь здорово, то неважно, что это за чемпионат, тебя все равно заметят.

— По поводу разницы уровня РПЛ и чемпионата Грузии, несколько дней назад «Локомотив Тблиси» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 в квалификации Лиги Европы.

— Да именно! Этим и прекрасен футбол. Не всегда побеждает команда, которая «на бумаге» выглядит сильнее. Всегда есть место неожиданности.

— Следил за РПЛ? Какие российские клубы знаете?

— Как только получил предложение из «Ротора», мы с отцом начали просматривать некоторые матчи. В основном в РПЛ я знаю команды, в которых играют бразильцы: «Зенит», «Краснодар», «Ростов».