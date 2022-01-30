Тульский «Арсенал» интересуется Деспотовичем

По информации «СЭ», нападающим «Рубина» Джордже Деспотовичем интересуется тульский «Арсенал». Представители клуба уже связывались с сербским нападающим на предмет возможного перехода.

Отметим, что 29-летний игрок последнюю неделю провел в Туле, где живет его беременная девушка — Софья. В феврале пара ждет ребенка. Ранее «

Рубин" отстранил Деспотовича от тренировок с основной командой и сообщил о том, что он может тренироваться с дублем с 3-го февраля на сборах молодежной команды в Турции.

В «Рубине» зарплата Деспотовича составляет 1 миллион евро в год. Его контракт с казанцами рассчитан до лета 2023-го года.