Роман Шишкин прокомментировал отсутствие трансферов у «Локомотива» этой зимой

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением об отсутствии в московском клубе трансферов в нынешнюю зимнюю паузу.

«Тут вопрос только к клубу — почему никого не купили. Либо действительно они не нуждаются в усилении, либо были какие-то сложности, рабочие моменты. До возобновления РПЛ осталось меньше недели. Ввозможно, «Локо» еще сможет кем-то усилить состав, что называется, на флажке», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ железнодорожники набрали 35 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице. 28 февраля «Локо» проведет гостевой матч 19-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.