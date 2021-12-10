Почетный президент РФС одним словом описал возможный перенос матча ЦСКА — «Арсенал»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о переносе матча 18 тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Арсенал» из-за мороза в Москве.
«Мне кажется, какой-то опасности обморожения сейчас нет. Я только что пришел с прогулки, все нормально, хотя я был без мехов, пуховиков. И скорости у меня не такие, как у футболистов. Нормально полтора часа прошел. Не знаю, с чем связано это связано. Обычно выносят решение судьи или делегат матча за несколько часов до начала игры, а не за сутки до матча. Может быть, есть еще какие-то причины, о которых мы не знаем. В любом случае могу назвать это решение странным», — сказал Колосков «СЭ».
Матч должен был состояться завтра, 11 декабря, а 16:30 по московскому времени на «ВЭБ Арене».
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