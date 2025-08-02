У «Динамо» ни одного удара в створ и ни одного углового в матче с «Краснодаром»

«Краснодар» дома обыграл московское «Динамо» в матче 3-го тура РПЛ — 1:0.

Бело-голубые за игру не нанесли ни одного удара в створ, ни одного удара из штрафной и исполнили ни одного углового. Показатель ожидаемых голов составил 0,1. Всего команда Валерия Карпина нанесла три удара по воротам «Краснодара».

По данным портала Opta, последний раз «Динамо» так мало било по воротам соперника в 2011 году в матче с «Рубином». Ни одного удара из пределов штрафной у бело-голубых не было никогда за время сбора статистики с 2009-го.

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