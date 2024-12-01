Кордоба: «А почему «Краснодар» не должен думать о чемпионстве?»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче 17-го тура РПЛ.

— Какие шансы на чемпионство? Вы думаете о нем?

— А почему не должны?

— Матч против «Спартака» принципиален, учитывая, что могли туда перейти?

— Я всегда говорил, что я игрок «Краснодара». Не буду говорить о «Спартаке». Меня это не волнует.

— В интервью вы сказали, что отказались от «Спартака». Если «Спартак» придет зимой, тоже откажетесь?

— Я счастлив в Краснодаре. Буду отдаваться этому клубу полностью. Не буду говорить о других командах.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, до этого было 11 побед и 5 ничьих. Команда Мурада Мусаева с 38 очками — на второй строчке. Лидирует «Зенит» с 39 очками.