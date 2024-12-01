Станкович — о победе «Спартака» в матче с «Краснодаром»: «Ребята на поле были львами от начала и до конца»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович сравнил игроков команды со львами в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:0).

— Сегодня была жажда реванша за поражение в первом круге?

— Стараемся играть от себя, у нас есть свой путь. Мы играли в Краснодаре с командой, которая борется за первое место. Логично, что нам было непросто. Ребята на поле были львами от начала и до конца.

— Состав «Спартака» стабилизировался. Это влияет на результат?

— Конечно. Если между игроками есть стабильность, взаимопонимание, то это хорошо. Если команда побеждает, то состав не меняют, но при этом я ни от кого не отказываюсь.

Красно-белые одержали пятую победу подряд в РПЛ. Команда Деяна Станковича с 34 очками поднялась на третье место в турнирной таблице.