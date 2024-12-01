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Сегодня, 22:50

Станкович: «В первом круге «Спартак» проиграл «Краснодару» заслуженно. Сегодня мы показали желание и волю к победе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, повлияло ли поражение от «Краснодара» в первом круге на настрой команды к матчу с «быками» в 17-м туре РПЛ.

В воскресенье, 1 декабря, красно-белые на выезде разгромили черно-зеленых со счетом 3:0.

— Поражение в первом круге повлияло на настрой?

— Нет. Это абсолютно два разных матча. Считаю, что в первом круге мы проиграли заслуженно и это стало для нас важным уроком. Сегодня отдельная история. Мы показали желание и волю к победе. Поэтому победа заслуженная.

— С чем вы связываете рост результативности Угальде?

— Мы всегда знали, что это хороший нападающий! Ему просто нужно было найти себя. Вопрос не только в тренировках. Игрока нужно мотивировать: сказать что-то, где-то обнять, дать ему уверенность в себе. Сегодня это важный и очень сильный игрок для «Спартака».

Красно-белые одержали пятую победу подряд в РПЛ. Команда Деяна Станковича с 34 очками поднялась на третье место в турнирной таблице.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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