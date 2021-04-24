В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Спаллетти
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию итальянского издания Sportal об интересе красно-белых к Лучано Спаллетти.
«Чем ближе окончание сезона, тем больше расширяется наш шорт-лист на страницах СМИ», — сказал Фетисов «СЭ».
Спаллетти не тренирует после окончания сезона-2018/19. Последним его местом работы был «Интер», с которым у него оставался контракт, поэтому специалист нигде не работал.
Напомним, что вместе с «Зенитом» Спаллетти становился чемпионом России. Также он работал в «Эмполи», «Сампдории», «Удинезе» и «Роме».
Ранее сообщалось, что 62-летний итальянский специалист согласовал двухлетний контракт с «Наполи».
В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил, что уйдет из «Спартака» в мае 2021 года, когда закончится его контракт с московским клубом.
(Сергей Федоров)
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