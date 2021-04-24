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В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Спаллетти

13:38
Лучано Спаллетти. Фото «СЭ»
Лучано Спаллетти. Фото «СЭ»
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию итальянского издания Sportal об интересе красно-белых к Лучано Спаллетти.

«Чем ближе окончание сезона, тем больше расширяется наш шорт-лист на страницах СМИ», — сказал Фетисов «СЭ».

Спаллетти не тренирует после окончания сезона-2018/19. Последним его местом работы был «Интер», с которым у него оставался контракт, поэтому специалист нигде не работал.

Напомним, что вместе с «Зенитом» Спаллетти становился чемпионом России. Также он работал в «Эмполи», «Сампдории», «Удинезе» и «Роме».

Ранее сообщалось, что 62-летний итальянский специалист согласовал двухлетний контракт с «Наполи».

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил, что уйдет из «Спартака» в мае 2021 года, когда закончится его контракт с московским клубом.

(Сергей Федоров)

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