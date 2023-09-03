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Сегодня, 01:13

Джикия рассказал о разговоре команды с Абаскалем после поражения от «Краснодара»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал «СЭ» о разговоре команды с главным тренером Гильермо Абаскалем после поражения от «Краснодара» (0:2) в 7-м туре чемпионата России.

«Был разговор, как всегда после игры. Всегда после матчей тренер с нами разговаривает, обсуждаем. После поражений — одно настроение, после побед — другое. Но все в рабочем режиме», — сказал Джикия.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью. У «Спартака» четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России (10 баллов).

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Краснодар» обыграл «Спартак» и уходит на паузу лидером. К Абаскалю снова есть вопросы по выбору состава
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Джикия извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Краснодара»: «Это ответственность всей команды»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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