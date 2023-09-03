Джикия извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Краснодара»: «Это ответственность всей команды»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 7-го тура чемпионата России.

«Нужно брать на себя ответственность и признавать тот факт, что сегодня проиграли. Это ответственность всех, всей команды. О причинах мы будем разговаривать в узком кругу, когда будем разбирать игру. Хочется извиниться перед болельщиками», — сказал Джикия.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 8-е место (10 баллов). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».