Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гол Кварацхелии принес «Рубину» минимальную победу над «Сочи»

18:26
3 апреля. Казань. «Рубин» — «Сочи» — 1:0. Фото ФК «Рубин».
3 апреля. Казань. «Рубин» — «Сочи» — 1:0. Фото ФК «Рубин».
Теги:

«Рубин» одержал победу над «Сочи» в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия. Грузин попал в запас, так как тренерский штаб решил поберечь его после игр сборных, но вышел на поле в перерыве и отличился отменным дальним ударом.

«Рубин» догнал «Сочи» по очкам в турнирной таблице (40) и поднялся на четвертое место.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

24-й тур

«Рубин» (Казань) — «Сочи» — 1:0 (0:0)

Гол: Кварацхелия, 71.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Костюков (Кварацхелия, 46), Йевтич (Зуев, 81), Мусаев (Шатов, 62), Макаров (Бакаев, 90+3), Самошников, Абильдгор, Деспотович.

«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Цаллагов, Заика (Набиуллин, 82), Мевля, Новосельцев (Маммана, 52), Миладинович, Юсупов, Бурмистров (Руденко, 73), Нобоа, А.Заболотный.

Предупреждения: Нобоа, 3. Цаллагов, 33. Зотов, 38. Самошников, 45. А.Заболотный, 57. Зуев, 84. Миладинович, 90+1. Кварацхелия, 90+5.

Судьи: Безбородов. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Волошин (Смоленск). Богач (Люберцы).

3 апреля. Казань. Стадион «Центральный».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...