Гол Кварацхелии принес «Рубину» минимальную победу над «Сочи»
«Рубин» одержал победу над «Сочи» в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 1:0.
Автором единственного мяча стал полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия. Грузин попал в запас, так как тренерский штаб решил поберечь его после игр сборных, но вышел на поле в перерыве и отличился отменным дальним ударом.
«Рубин» догнал «Сочи» по очкам в турнирной таблице (40) и поднялся на четвертое место.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
24-й тур
«Рубин» (Казань) — «Сочи» — 1:0 (0:0)
Гол: Кварацхелия, 71.
«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Костюков (Кварацхелия, 46), Йевтич (Зуев, 81), Мусаев (Шатов, 62), Макаров (Бакаев, 90+3), Самошников, Абильдгор, Деспотович.
«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Цаллагов, Заика (Набиуллин, 82), Мевля, Новосельцев (Маммана, 52), Миладинович, Юсупов, Бурмистров (Руденко, 73), Нобоа, А.Заболотный.
Предупреждения: Нобоа, 3. Цаллагов, 33. Зотов, 38. Самошников, 45. А.Заболотный, 57. Зуев, 84. Миладинович, 90+1. Кварацхелия, 90+5.
Судьи: Безбородов. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
ВАР: Волошин (Смоленск). Богач (Люберцы).
3 апреля. Казань. Стадион «Центральный».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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