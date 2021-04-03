Джикия рассказал о своем отношении к Кокорину

Капитан «Спартака» Георгий Джикия во второй части большого интервью «СЭ» выразил отношение к бывшему партнеру по команде Александру Кокорину и тренеру по физподготовке красно-белых Владимиру Чепзановичу.

— Бывает и то, что произошло в «Спартаке» с Александром Кокориным. Как вы к нему относитесь, и почему у него ничего не получилось?

— Отношусь хорошо. Мне хотелось, чтобы он играл за нас, потому что Саша — классный футболист. В этом я не лукавлю, потому что все знают, какой он огромный талант. Но травмы не позволили ему раскрыться и в «Спартаке» это показать.

— Вы давали интервью «СЭ» за два дня до декабрьских матчей с «Сочи» и «Зенитом», говорили, что Кокорин тренируется в общей группе. А потом он вдруг не полетел. Не допускаете, что он действительно «закосил», и у него был негласный запрет играть против этих двух команд, о чем говорят спартаковские болельщики?

— Не думаю, что это так. Еще и потому, что в «Фиорентине» проблемы со здоровьем у Кокорина продолжились, а ни один болельщик, надеюсь, не может предположить, что ему запрещено играть с «Ромой» или «Ювентусом».

— Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов в интервью выражал недовольство отношением Кокорина к тренировкам в течение первой части чемпионата. Вы что-то подобное замечали?

— Особо не следил именно за Сашей. Мне в первую очередь надо было следить за собой, потом — за молодыми ребятами, кто как тренируется и выкладывается. Может, со стороны смотрелось так, что и я иногда плохо тренировался, не добегал, не справлялся с работой, которую давал тренер по физической подготовке. Были такие ситуации. Порой случается, что делаешь все возможное, но не успеваешь. Все же — живые люди.

— Страшный человек — ваш тренер по физподготовке Владимир Чепзанович?

— Не страшный, но может сделать так, чтобы человек пропотел (усмехается). На самом деле он проделывает огромную работу. Чепзанович — большой молодец, и считаю, что «Спартаку» с ним повезло.

(Игорь Рабинер)

«Возможно, мне нужно быть более жестким с командой. Но я добрый человек». Вторая часть интервью Джикии