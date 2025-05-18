Салихова: «Спартак» много лет нуждается в опорнике-бультерьере. Наконец, он найден в лице Станковича»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о возможном увольнении главного тренера команды Деяна Станковича.

«Спартаку» ни в коем случае не надо увольнять Станковича. Из клуба просто перевести на другую должность, поднять зарплату, удвоить премиальные за вклад в развитие латиноамериканского футбола, посадить на лавку рядом с Добвней для мотивации чахлого Угальде, с функцией бросаться на судей и тренеров противника.

Клуб много лет нуждается в опорнике-бультерьере. Наконец, он найден в лице Станковича. Тренером взять Станислава Саламовича [Черчесова], а генеральным директором Валерия Карпина, раз ему нельзя больше совмещать должности тренера сборной и клуба. Малышева перевести на должность главного садовника, пусть сажает лютики и анютины глазки вокруг стадиона», — сказала «СЭ» Салихова.

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. После 28-го тура РПЛ красно-белые занимают пятое место с 51 очком.

В FONBET Кубке России «Спартак» уступил «Ростову» в финале Пути регионов.