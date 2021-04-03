Джикия — о Бакаеве: «Для меня, если говорить напрямую, он только крайний хав»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия во второй части большого интервью «СЭ» поделился мнением о причинах неудачного периода в карьере его партнера по команде Зелимхана Бакаева.
— В момент возвращения Промеса вы немного потроллили Зелимхана Бакаева: мол, Квина возвращается, готовься вернуть ему 10-й номер. Какой была реакция?
(Усмехается) — Бака у нас вообще человек очень импульсивный. Понятно, что он сейчас — 10-й номер. Квинси, по-моему, с ним и не разговаривал на эту тему, поскольку уважительно относится к тому, что этот номер занят. Но, может, в конце сезона они и поговорят, не знаю.
— Что, по-вашему, происходит с Бакаевым в этом сезоне? Неужели это перенесенный коронавирус на него так повлиял?
— Да нет, коронавирус — это отговорки, с тех пор уже почти год прошел. Многое мне сложно понять. Ясное дело, он переживает, что не играет. Из-за этого все больше накручивает себя.
Плюс был момент в прошлом году, что его поставили играть «десятку», и у него пошло довольно-таки неплохо. Он, может, на эмоциях выдал классную серию в этой новой для себя роли. А затем соперники его прочувствовали, раскусили, что ли. Для меня, если говорить напрямую, он только крайний хав. Я ему об этом говорил лично. Его сильные качества — левая нога, дриблинг, хороший удар. Наверное, позиция и схема сейчас Баку немного сковывает. Тем более, что сейчас он не играет, и это на него еще больше давит.
— У него осталось чуть больше года до конца контракта.
— Как и у многих.
— Есть у вас уверенность, что он останется?
— Безусловно, хочу, чтобы Бакаев остался в «Спартаке». Он сильный футболист, который нужен команде. Тем более что он спартаковский воспитанник, почти 20 лет провел в системе клуба, и думаю, что в чемпионате России вряд ли видит себя в какой-то другой команде. Надеюсь, что он перезагрузится и поверит в себя.
Всегда говорю ему: «Бака, если что, я всегда готов тебе помочь. Просто скажи мне, что ты хочешь, — сделаю». Если что-то от меня зависит, со своей стороны готов 24 часа в сутки с ним разговаривать. Очень хочу, чтобы он играл, прогрессировал и вернулся в сборную. Потому что Зелимхан и этим расстроен. Знаю, что он очень хочет съездить и сыграть на Евро. Все в его руках и ногах. А я помогу ему на сто процентов.
(Игорь Рабинер)
Полностью вторая часть интервью с Георгием Джикией читайте здесь
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