«Рубин» — «Сочи»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Сочи» на матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча пройдет сегодня в Казани и начнется в 16.30 по московскому времени.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Костюков, Мусаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Бегич, Шатов, Зуев, Бакаев, Суриков, Кварацхелия, Игнатьев.
«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.
Запасные: Адамов, Маммана, Прохин, Набиуллин, Пруцев, Барсов, Руденко, Дуганджич.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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