«Локомотив» в гостях победил «Ротор»
«Локомотив» в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России в гостях победил «Ротор» со счетом 2:0.
Встреча прошла на «Волгоград Арене». Первый гол на 21-й минуте забил Гжегош Крыховяк. Удвоил преимущество ударом шведкой хавбек сборной России Рифат Жемалетдинов на 80-й минуте.
Напомним, это был первый матч в РПЛ после паузы на международные матчи сборных команд.
«Локомотив» занимает третье место в таблице и отстает на одно очко от «Спартака», которому завтра играть с «Ростовом. «Ротор» — 13-й.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
24-й тур
«Ротор» (Волгоград) — «Локомотив» (Москва) — 0:2 (0:1)
Голы: Крыховяк, 21 (0:1). Жемалетдинов, 79 (0:2).
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин (Песегов, 35), Степанов, Гогуа, Жигулев, Кипиани (Арабидзе, 74), Маевский, Макаров, Понсе, Фламарион (Муллин, 46).
«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Баринов (Куликов, 68), Жемалетдинов, Рыбчинский (Живоглядов, 82), Мухин, Эдер (Лисакович, 74), Камано (Магкеев, 82).
Предупреждения: Крыховяк, 15. Гогуа, 35. Баринов, 49. Мухин, 52. Рыбчинский, 61. Песегов, 67. Рыбус, 69. Макаров, 71.
Судьи: Панин (Дмитров). Абусуев (Санкт-Петербург), Назаров (Невинномысск).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Мосякин (Москва).
3 апреля. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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