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«Локомотив» в гостях победил «Ротор»

15:53
3 апреля 2021 года. «Волгоград Арена». «Ротор» — «Локомотив» — 0:2. Фото ФК «Локомотив»., Twitter
3 апреля 2021 года. «Волгоград Арена». «Ротор» — «Локомотив» — 0:2. Фото ФК «Локомотив»., Twitter
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«Локомотив» в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России в гостях победил «Ротор» со счетом 2:0.

Встреча прошла на «Волгоград Арене». Первый гол на 21-й минуте забил Гжегош Крыховяк. Удвоил преимущество ударом шведкой хавбек сборной России Рифат Жемалетдинов на 80-й минуте.

Напомним, это был первый матч в РПЛ после паузы на международные матчи сборных команд.

«Локомотив» занимает третье место в таблице и отстает на одно очко от «Спартака», которому завтра играть с «Ростовом. «Ротор» — 13-й.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Локомотив» (Москва) — 0:2 (0:1)

Голы: Крыховяк, 21 (0:1). Жемалетдинов, 79 (0:2).

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин (Песегов, 35), Степанов, Гогуа, Жигулев, Кипиани (Арабидзе, 74), Маевский, Макаров, Понсе, Фламарион (Муллин, 46).

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Баринов (Куликов, 68), Жемалетдинов, Рыбчинский (Живоглядов, 82), Мухин, Эдер (Лисакович, 74), Камано (Магкеев, 82).

Предупреждения: Крыховяк, 15. Гогуа, 35. Баринов, 49. Мухин, 52. Рыбчинский, 61. Песегов, 67. Рыбус, 69. Макаров, 71.

Судьи: Панин (Дмитров). Абусуев (Санкт-Петербург), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Мосякин (Москва).

3 апреля. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».

Ротор — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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