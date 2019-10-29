Джикии вручили «Золотого кабана»

Во вторник вечером капитан «Спартака» Георгий Джикия получил легендарный приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды сезона-2018/19.

Эту награду уже много лет вручают болельщики красно-белых по итогам голосования. В разные годы высокой чести удостаивались Егор Титов, Войцех Ковалевски, Стипе Плетикоса, Роман Павлюченко, Квинси Промес, Андрей Тихонов и другие.

Церемония награждения состоялась в московском ресторане «Ройал Арбат», куда пришли многие известные спартаковские болельщики.

Джикия выиграл в последнем туре голосования, лишь на 2,5 балла опередив Романа Зобнина, лидировавшего на протяжении всего сезона. У Джикии 335,5 очков, у Зобнина — 333. Третьим стал вратарь Александр Максименко — 272,5. (Дмитрий Зеленов)

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