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Джигурда: «Дзюба в роли ведущего ничуть не хуже Губерниева»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный актер и режиссер Никита Джигурда сравнил форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбу со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Дзюба достоин того, чтобы быть звездой не только футбола, но и шоу-бизнеса! Этот профессионал может быть спортивным ведущим, попробовать себя в роли актера разных жанров. Артем умеет делать шоу! Хочу видеть его на спортивном канале в роли ведущего, он ничуть не хуже Губерниева!» — цитирует Джигурду Sport24.

В этом сезоне 35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 17 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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Джон Кордоба

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 7
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