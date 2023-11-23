Джигурда: «Дзюба в роли ведущего ничуть не хуже Губерниева»

Известный актер и режиссер Никита Джигурда сравнил форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбу со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Дзюба достоин того, чтобы быть звездой не только футбола, но и шоу-бизнеса! Этот профессионал может быть спортивным ведущим, попробовать себя в роли актера разных жанров. Артем умеет делать шоу! Хочу видеть его на спортивном канале в роли ведущего, он ничуть не хуже Губерниева!» — цитирует Джигурду Sport24.

В этом сезоне 35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 17 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.