Мостовой — о дисциплине Соболева: «Мне кажется, в истории с Александром многое преувеличено»

Экс-игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался о дисциплине форварда красно-белых Александра Соболева.

«Особой проблемы у него я не вижу. В принципе стандартная ситуация, такие случаи бывают во многих командах. В большом коллективе, всегда может что-то происходить. Очень многое беспочвенно раздувается СМИ. Человек же тренируется, за сборную России играет, за «Спартак» выходит на поле. Мне кажется, в истории с ним многое преувеличено», — приводит слова Мостового Betonmobile.

Ранее появилась информация о том, что клуб серии А отказался от приобретения Соболева из-за его проблем с игровой дисциплиной.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.