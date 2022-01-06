«Краснодар» предложил бывшему тренеру «Лейпцига» Маршу возглавить команду

«Краснодар» предложил бывшему тренеру «Лейпцига» Джесси Маршу возглавить команду, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на немецкий источник.

По информации источника, клуб провел переговоры с Маршем. Сообщается, что специалист еще не дал окончательного ответа.

48-летний тренер в этом сезоне возглавлял «Лейпциг». 5 декабря руководство немецкой команды объявило об отставке Марша из-за неудовлетворительных результатов.

5 января стало известно, что «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко и двух его помощников: Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.