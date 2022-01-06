«Краснодар» предложил бывшему тренеру «Лейпцига» Маршу возглавить команду
17:52
«Краснодар» предложил бывшему тренеру «Лейпцига» Джесси Маршу возглавить команду, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на немецкий источник.
По информации источника, клуб провел переговоры с Маршем. Сообщается, что специалист еще не дал окончательного ответа.
48-летний тренер в этом сезоне возглавлял «Лейпциг». 5 декабря руководство немецкой команды объявило об отставке Марша из-за неудовлетворительных результатов.
5 января стало известно, что «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко и двух его помощников: Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4567659-krasnodar-predlozhil-dzhessi-marshu-zanyat-post-glavnogo-trenera.html
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