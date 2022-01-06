Бывший тренер «Лейпцига» Марш отказался возглавить «Краснодар»

По информации «СЭ», «Краснодар» общался с Джесси Маршем несколько недель назад, но американский тренер отказался возглавить команду. В российском клубе его не будет.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» предложил 48-летнему американскому специалисту стать главным тренером команды после ухода с должности Виктора Гончаренко.

Марш тренировал «Лейпциг» с июля по декабрь 2021 года. Он был уволен с поста тренера команды после серии неудачных матчей в чемпионате Германии и Лиги чемпионов.

«Краснодар» с 29 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.