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Бывший тренер «Лейпцига» Марш отказался возглавить «Краснодар»

19:23
Джесси Марш. Фото AFP
Джесси Марш. Фото AFP
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По информации «СЭ», «Краснодар» общался с Джесси Маршем несколько недель назад, но американский тренер отказался возглавить команду. В российском клубе его не будет.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» предложил 48-летнему американскому специалисту стать главным тренером команды после ухода с должности Виктора Гончаренко.

Марш тренировал «Лейпциг» с июля по декабрь 2021 года. Он был уволен с поста тренера команды после серии неудачных матчей в чемпионате Германии и Лиги чемпионов.

«Краснодар» с 29 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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