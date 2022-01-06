Агент Меркау отреагировал на информацию об интересе «Динамо» к защитнику

Родриго Валерино, агент защитника аргентинского «Сан-Лоренсо» Николаса Фернандеса Меркау, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе московского «Динамо» к игроку.

«Интерес «Динамо»? Я ни с кем не разговаривал», — сказал Валерино «СЭ».

В прошлом сезоне 21-летний Меркау провел 18 матчей за «Сан-Лоренсо» и забил два гола.

Портал Transfermarkt оценивает Меркау в 1 миллион евро. Его контракт с «Сан-Лоренсо» действует до конца декабря 2023 года.