Агент Меркау отреагировал на информацию об интересе «Динамо» к защитнику
16:53
Родриго Валерино, агент защитника аргентинского «Сан-Лоренсо» Николаса Фернандеса Меркау, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе московского «Динамо» к игроку.
«Интерес «Динамо»? Я ни с кем не разговаривал», — сказал Валерино «СЭ».
В прошлом сезоне 21-летний Меркау провел 18 матчей за «Сан-Лоренсо» и забил два гола.
Портал Transfermarkt оценивает Меркау в 1 миллион евро. Его контракт с «Сан-Лоренсо» действует до конца декабря 2023 года.
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