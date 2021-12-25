«Дженоа», «Болонья» и «Венеция» интересуются Дивеевым

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев интересен нескольким европейским клубам.

Как сообщает Metaratings.ru, игроком интересовались «Дженоа», «Болонья» и «Венеция».

ЦСКА не планирует в ближайшее время продавать защитника, но солидное предложение может заставить красно-синих расстаться с игроком.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России 22-летний футболист провел 16 матчей и забил в один гол.