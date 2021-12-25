«Дженоа», «Болонья» и «Венеция» интересуются Дивеевым
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев интересен нескольким европейским клубам.
Как сообщает Metaratings.ru, игроком интересовались «Дженоа», «Болонья» и «Венеция».
ЦСКА не планирует в ближайшее время продавать защитника, но солидное предложение может заставить красно-синих расстаться с игроком.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата России 22-летний футболист провел 16 матчей и забил в один гол.
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Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/kluby-italii-i-anglii-zainteresovany-v-diveeve-1156226/
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