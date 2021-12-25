Агент отреагировал на информацию об интересе клубов Италии и Англии к Дивееву
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию Metaratings об интересе к его клиенту от английских и итальянских клубов. Названия команд не уточняются.
«Я слухи не комментирую. Кто-то что-то написал. Можем в ответ так же написать, что им интересуется, например, бразильский «Сантос», — сказал Еремин «СЭ».
В текущем сезоне 22-летний Дивеев провел 16 матчей за ЦСКА и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 5 миллионов евро.
Контракт Дивеева с московским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю