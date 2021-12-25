Агент отреагировал на информацию об интересе клубов Италии и Англии к Дивееву

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию Metaratings об интересе к его клиенту от английских и итальянских клубов. Названия команд не уточняются.

«Я слухи не комментирую. Кто-то что-то написал. Можем в ответ так же написать, что им интересуется, например, бразильский «Сантос», — сказал Еремин «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний Дивеев провел 16 матчей за ЦСКА и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 5 миллионов евро.

Контракт Дивеева с московским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.