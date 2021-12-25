Азмун попал в команду года Азии по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) 25 декабря на официальном сайте назвала команду года Азии.
В список лучших футболистов попал нападающий российского «Зенита» Сердар Азмун.
Голкипер: Мэтью Райан (Австралия; «Реал Сосьедад», Испания).
Защитники: Такэхиро Томиясу (Япония; «Арсенал», Англия), Хоссейн Канаани (Иран, «Аль-Ахли», Египет), Абделькарим Хассан (Катар; «Аль-Садд», Катар), Яссер аль-Шахрани (Саудовская Аравия; «Аль-Хиляль», Саудовская Аравия).
Полузащитники: Такефуса Кубо (Япония; «Мальорка», Испания), Юя Осако (Япония; «Вердер», Германия), У Лэй (Китай; «Эспаньол», Испания).
Нападающие: Али Мабхут (ОАЭ; «Аль-Джазира», ОАЭ), Сердар Азмун (Иран; «Зенит», Россия), Сон Хын Мин (Корея; «Тоттенхэм», Англия).
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