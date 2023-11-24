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Дулаев — о Гамуле: «У него были уши по всему Ростову»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Бывший нападающий молодежной команды «Ростова» Джамбулат Дулаев высказался об отношении экс-тренера ростовского клуба Игоря Гамулы к нарушителям спортивного режима.

«Если кто-то выпил пива — Василич мог жестко по нему пройтись! У него были уши по всему Ростову, со всех углов докладывали. При этом всегда говорил: «Если на поле выполняете мои требования, за полем можете пить, курить — лишь бы вам не мешало, а если вдруг узнаю, чем вы там занимаетесь — пеняйте на себя», — приводит слова Дулаева Sport24.

25-летний Дулаев выступал за дубль «Ростова» с 2016 по 2019 год, провел 5 игр, забил 6 голов.

Гамула умер в 2021 году на 62-м году жизни.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Ростов
Игорь Гамула
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

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П
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Квинси Промес

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